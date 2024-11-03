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Израиль уничтожил мост, который связывал два крупных региона на севере Ливана

El Nashra: Израиль разрушил связывающий два крупных региона мост на севере Ливана

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Amir Cohen/Reuters

Истребители израильских ВВС нанесли удар по мосту в горном районе Джебель-Акрум, который связывал пограничные с Сирией регионы Аккар и Хермель на севере Ливана. Об этом сообщил новостной портал El Nashra.

Как рассказал источник, эта атака была предпринята в ходе воздушного рейда на населенные пункты, которые находились поблизости от пограничных переходов в соседнюю Сирию. По информации портала, они служат базами проиранской шиитской организации «Хезболлы».

El Nashra отмечает, в результате атаки мост был разрушен, было прервано транспортное сообщение между регионами, а также создало проблему для доставки гуманитарной помощи на северо-восток Ливана.

До этого Израиль нанес авиаудары по объектам шиитской группировки «Хезболла» на территории южной части Бейрута — столицы Ливана. Там прозвучало не менее 10 мощных взрывов.

В свою очередь новый генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Наим Касем в первом после избрания выступлении пообещал своим сторонникам победу над Израилем.

Ранее Израиль заявил о пуске снарядов из Ливана.

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