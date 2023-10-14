Палестина обвинила Израиль в недопуске гумпомощи в сектор Газа

Израильские власти блокируют поставки гуманитарных грузов, направленных пятью странами в сектор Газа. Об этом заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль, передает ТАСС.

По словам дипломата, речь идет о гуманитарной помощи из Египта и Турции. Также реализацию соответствующей инициативы не могут завершить Иордания, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

«Ужасная ситуация <...> Помощь <...> остановилась в городе Эль-Ариш на Синайском полуострове, до сих пор ее Израиль не пропустил в сектор Газа. Люди в холоде, нет электричества, воды — ничего», — уточнил Нофаль.

Он добавил, что 14 октября израильтяне «начали выгонять» жителей северных районов сектора Газа. При этом, по словам посла, для людей были открыты два гуманитарных коридора.

Тем не менее одна из дорог подверглась обстрелу. В результате действий израильских военных пострадали десятки человек, уточнил глава дипломатической миссии.

Кроме того, общаясь с журналистами, Нофаль сообщил о готовности палестинских властей оказать помощь с эвакуацией граждан РФ из сектора Газа. Как он сказал, сначала люди смогут выехать в Египет и уже оттуда вылететь на родину.

Ранее в ООН рассказали о нарушении Израилем принципов гуманности и правил ведения боевых действий.