Турецкий суд решил депортировать россиянина за фото в метро

Россиянина, задержанного в Стамбуле за нарушение тайны личной жизни, решили депортировать из Турции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ в Стамбуле.

Мужчина сделал в метро фотоснимок, на который попала женщина с закрытыми глазами. И она написала заявление в правоохранительные органы. Затем россиянина арестовали, отметили в консульстве.

Вопрос находился на контроле генерального консульства. Дипломаты подчеркнули, что поддерживали связь с семьей гражданина России и местными властями, оказывали необходимое содействие.

Решение о выдворении россиянина за пределы Турции приняли по итогам судебного заседания. 2 ноября мужчина вылетел в РФ, добавили в диппредставительстве.

29 октября супруга мужчины в интервью «Фонтанке» рассказала, что попавшая на фото женщина предложила им заплатить $10 тысяч, чтобы она забыла о нарушении своих границ. Однако супруги испугались, что такое решение могут расценить как взятку, из-за чего отказались от предложения. После этого жительница Стамбула потребовала максимального наказания в суде.

Сам инцидент произошел 6 сентября во время поездки в стамбульском метро. Пара ехала в сторону аэропорта после недели отпуска. Мужчина сделал фото, на которое попала одна из местных жительниц. Другой пассажир заглянул в телефон туриста и пришел в ярость от увиденного. Он стал кричать и привлекать внимание очевидцев, в итоге путешественников вытеснили из вагона, отобрали у мужчины телефон и паспорт.

Ранее турист из России стал фигурантом уголовного дела, когда плюнул в жительницу Таиланда.