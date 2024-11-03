Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турецкий суд решил депортировать россиянина за фото в метро

Из Турции депортировали россиянина за фотографирование женщины в метро

close
Shutterstock/4.murat

Россиянина, задержанного в Стамбуле за нарушение тайны личной жизни, решили депортировать из Турции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ в Стамбуле.

Мужчина сделал в метро фотоснимок, на который попала женщина с закрытыми глазами. И она написала заявление в правоохранительные органы. Затем россиянина арестовали, отметили в консульстве.

Вопрос находился на контроле генерального консульства. Дипломаты подчеркнули, что поддерживали связь с семьей гражданина России и местными властями, оказывали необходимое содействие.

Решение о выдворении россиянина за пределы Турции приняли по итогам судебного заседания. 2 ноября мужчина вылетел в РФ, добавили в диппредставительстве.

29 октября супруга мужчины в интервью «Фонтанке» рассказала, что попавшая на фото женщина предложила им заплатить $10 тысяч, чтобы она забыла о нарушении своих границ. Однако супруги испугались, что такое решение могут расценить как взятку, из-за чего отказались от предложения. После этого жительница Стамбула потребовала максимального наказания в суде.

Сам инцидент произошел 6 сентября во время поездки в стамбульском метро. Пара ехала в сторону аэропорта после недели отпуска. Мужчина сделал фото, на которое попала одна из местных жительниц. Другой пассажир заглянул в телефон туриста и пришел в ярость от увиденного. Он стал кричать и привлекать внимание очевидцев, в итоге путешественников вытеснили из вагона, отобрали у мужчины телефон и паспорт.

Ранее турист из России стал фигурантом уголовного дела, когда плюнул в жительницу Таиланда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами