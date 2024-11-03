Турция депортировала россиянина за фото, на которое попала местная женщина. Его чуть не посадили Турция депортировала россиянина из-за фотографии женщины в общественном месте

В Турции суд решил депортировать гражданина России, задержанного в Стамбуле за нарушение тайны личной жизни. В субботу он вернулся на родину. В начале сентября мужчина, который вместе с женой был на отдыхе, сделал фотографию в общественном транспорте, на которое попала местная женщина, она написала заявление в полицию. Россиянину грозило до 20 месяцев лишения свободы.

Турецкий суд постановил депортировать россиянина, задержанного в Стамбуле за нарушение тайны личной жизни. Он покинул Турцию в субботу, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.

В начале сентября мужчина сделал фотографию в общественном транспорте, на которое попала местная женщина, она написала заявление в полицию.

«По итогам судебного заседания в отношении российского гражданина было принято решение об административном выдворении из Турции, 2 ноября российский гражданин вылетел в Российскую Федерацию, — сообщили в консульстве. — Генеральное консульство находилось в тесном контакте с родственниками указанного гражданина и оказывало необходимое содействие в рамках имеющихся полномочий».

В чем обвиняли гражданина РФ

6 сентября петербуржец — гид и переводчик с французского, находившийся с женой в Турции на отдыхе, сфотографировал табличку с надписью о местах для пожилых в вагоне стамбульского метро. По словам его жены, он не фотографировал кого-то конкретно, но случайно в кадр попала местная жительница. Один из пассажиров заметил снимок и обвинил россиянина в неподобающем поведении. Между пассажирами началась словесная перепалка, к которой подключились другие люди. Спор разгорелся до того, что россиянина и его супругу вывели из вагона и задержали. Женщина, попавшая на фото, подала заявление о домогательствах, а полиция возбудила дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.

«В переполненном вагоне мой муж сделал фотографию. Сфотографировал надпись на стекле «Места для пожилых и инвалидов», в отражении которого пожилые дамы. То есть места для пожилых, а пожилые стояли, им никто не уступал место. Мы ехали час, его как-то это тронуло, что в метро никто не уступает место пожилым. На фото уголком лица попала сидящая женщина с закрытыми глазами. Одета она была обычно, голова не покрыта», — рассказала Екатерина «Фонтанке».

В Турции законодательство о защите частной жизни довольно строгое. Фото- и видеосъемка без согласия гражданина рассматривается как серьезное нарушение, особенно если это происходит в общественном месте. Согласно информации из консульства, россиянину предъявили обвинения, которые предполагали до 20 месяцев лишения свободы .

В конце сентября прошло первое слушание дела, в ходе которого защита утверждала, что снимок не имел злого умысла. Однако, по словам супруги задержанного, полиция восприняла ее мужа как нарушителя из-за сформировавшихся у местных граждан стереотипов о туристах и из-за усилившегося внимания к защите частной жизни в Турции.

Предложение «решить вопрос»

Жена россиянина упоминала, что в какой-то момент возник некий посредник и предложил за $10 тыс. урегулировать конфликт , добившись от потерпевшей отказа от обвинений. Однако пара отказалась, решив бороться законными методами.

Консульство России в Стамбуле предоставило задержанному юридическую поддержку и направило к нему адвоката. Официальные лица отмечали, что россиянину помогли избежать реального срока. Представитель МИД РФ заявил, что министерство внимательно следило за делом, а консульство обеспечивало сопровождение в суде и контакты с турецкими юристами.

В итоге россиянин получил условный срок на 20 месяцев, что означало, что он мог избежать реального заключения при условии депортации и запрета на въезд в страну.

2 ноября турецкий суд вынес окончательное решение о депортации россиянина, и он вернулся на родину.