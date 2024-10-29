Турция депортирует россиянина, которого обвинили в домогательствах из-за фото в метро

Турецкий суд решил депортировать туриста из Санкт-Петербурга, который сделал фото местной жительницы в метро Стамбула. Об этом сообщила его супруга в интервью «Фонтанке».

«Сейчас он [мужчина] переведен в миграционную тюрьму. Завтра в Турции День независимости, поэтому только в среду я смогу подать заявление, что расходы по депортации мы берем на себя. Сейчас мы ничего не планируем — мы во власти миграционной службы, так как иностранцев депортируют», — рассказала женщина.

Жена россиянина рассказала, что попавшая на фото женщина предложила им заплатить $10 тысяч, чтобы она забыла о нарушении своих границ. Однако супруги испугались, что такое решение могут расценить как взятку, из-за чего отказались от предложения. После этого жительница Стамбула потребовала максимального наказания в суде.

Сам инцидент произошел 6 сентября во время поездки в стамбульском метро. Пара ехала в сторону аэропорта после недели отпуска. Мужчина сделал фото, на которое попала одна из местных жительниц. Другой пассажир заглянул в телефон туриста и пришел в ярость от увиденного. Он стал кричать и привлекать внимание очевидцев, в итоге путешественников вытеснили из вагона, отобрали у мужчины телефон и паспорт.

Ранее турист из России стал фигурантом уголовного дела, когда плюнул в жительницу Таиланда.