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Турист из России стал фигурантом уголовного дела, когда плюнул в жительницу Таиланда

В Таиланде возбудили дело против россиянина, который плюнул в местную жительницу

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Depositphotos

В Таиланде завели дело на российского туриста, который плюнул в местную жительницу. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел 29 мая на перекрестке Ват Нака на Пхукете. Сообщается, что у мужчины из России возник дорожный конфликт с тайской женщиной. Он постучал к ней в окно, чтобы поговорить, но в итоге залез в салон ее машины и попытался дать ей пощечину. После этого россиянин оскорбил и плюнул в автомобилистку, и 46-летняя тайка подала на него жалобу. Женщина-водитель заявила, что не нарушала никаких правил дорожного движения, и предположила, что турист мог неправильно понять сигнал светофора.

Правоохранители установили личность хулигана, но не смогли его задержать, так как он уже вернулся в Россию. Тем не менее мужчина направил в полицейский участок своего адвоката, чтобы тот признал обвинения. Юрист принес извинения пострадавшей от имени своего клиента, а подозреваемый извинился перед жертвой в режиме видеоконференции. Он сообщил, что в сентябре отправится в Таиланд, чтобы понести наказание. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 40 тыс. бат.

Ранее в Таиланде арестовали туриста, который попрошайничал, чтобы купить наркотики.

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