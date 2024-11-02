Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство РФ может простимулировать импорт сливочного масла для снижения его стоимости

«Известия»: РФ может обнулить пошлины на импорт сливочного масла

close
Depositphotos

Россия может временно отменить пошлины на импорт сливочного масла, чтобы снизить его стоимость. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники, связанные с министерством сельского хозяйства и Евразийской экономической комиссией.

В Минсельхозе сообщили, что принимают меры для наращивания поставок сливочного масла из других стран. Так, Россельхознадзор дал разрешение на импорт указанного продукта из Индии и Ирана, что уже привело к снижению цен в оптовом сегменте.

Действенным методом для борьбы с ростом цен на масло может стать введение режима беспошлинного таможенного ввоза этого продукта из дружественных стран, не входящих в Евразийский экономический союз, и установление временной квоты на беспошлинный импорт. Это позволит увеличить предложение на рынке и поможет стабилизировать цены, считает член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова.

По данным исследования «Контур.Маркета», сейчас в российских магазинах средняя цена за пачку сливочного масла весом 180 г составляет 184 рубля, тогда как год назад этот продукт стоил на 24% меньше.

Стабилизировать цены на сливочное масло на российском рынке можно за счет увеличения импорта товара, отмечают экономисты. РФ уже договорилась о закупках продукции из Турции. Поставки начались с 27 октября.

Ранее скачок цен на сливочное масло связали с любовью россиян к мороженому.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами