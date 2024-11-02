Правительство РФ может простимулировать импорт сливочного масла для снижения его стоимости

Россия может временно отменить пошлины на импорт сливочного масла, чтобы снизить его стоимость. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники, связанные с министерством сельского хозяйства и Евразийской экономической комиссией.

В Минсельхозе сообщили, что принимают меры для наращивания поставок сливочного масла из других стран. Так, Россельхознадзор дал разрешение на импорт указанного продукта из Индии и Ирана, что уже привело к снижению цен в оптовом сегменте.

Действенным методом для борьбы с ростом цен на масло может стать введение режима беспошлинного таможенного ввоза этого продукта из дружественных стран, не входящих в Евразийский экономический союз, и установление временной квоты на беспошлинный импорт. Это позволит увеличить предложение на рынке и поможет стабилизировать цены, считает член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова.

По данным исследования «Контур.Маркета», сейчас в российских магазинах средняя цена за пачку сливочного масла весом 180 г составляет 184 рубля, тогда как год назад этот продукт стоил на 24% меньше.

Стабилизировать цены на сливочное масло на российском рынке можно за счет увеличения импорта товара, отмечают экономисты. РФ уже договорилась о закупках продукции из Турции. Поставки начались с 27 октября.

Ранее скачок цен на сливочное масло связали с любовью россиян к мороженому.