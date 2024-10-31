В России подорожало сливочное масло

Сейчас в российских магазинах средняя цена за пачку сливочного масла весом 180 г составляет 184 рубля, тогда как год назад этот продукт стоил на 24% меньше. Такие данные приводятся в исследовании «Контур.Маркета», сообщает ТАСС.

Эксперты изучили динамику цен на сливочное масло в регионах РФ, сравнив 3,8 млн чеков за покупку этого товара в октябре 2024 года и октябре 2023 года.

Оказалось, что в уходящем месяце упаковка сливочного масла стоила в среднем 184 рубля, что на 24% дороже, чем в октябре 2023 года.

При этом Архангельская область и Красноярский край стали рекордсменами среди субъектов РФ по росту цен на масло — в этих регионах оно подорожало на 65% и 61% соответственно. Третье место заняла Томская область, где стоимость этого продукта повысилась на 51%.

Самый незначительный рост цен на масло был зафиксирован в Краснодарском крае (3%), Ставропольском крае (4%) и Якутии (4%).

С 27 октября Турция начала поставлять сливочное масло в Россию. По данным Россельхознадзора, на данный момент в страну ввезено уже 20 тонн этого продукта. Цены на сливочное масло в России выросли более чем на 25% с начала года, и власти ищут новые источники импорта. Россия активно импортирует масло и из других стран, таких как Индия и Иран. Как поставки сливочного масла из «дружественных стран» отразятся на ценах в России — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы продукты, наценку на которые ограничат в «Пятерочке» и «Перекрестке».