Турция начала поставлять в Россию сливочное масло. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Россельхознадзора.

«Поставки сливочного масла из Турции в Россию начались 27 октября 2024 года», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 29 октября, из Турции в Россию ввезено 20 тонн продукта.

В конце октября в России резко вырос спрос на домашние маслобойки из-за подорожания сливочного масла на 23%. Причину роста цен назвали в «Союзмолоке»: все дело в росте себестоимости производства от сырья до переработки. Себестоимость масла к августу выросла на 16%, зарплаты сотрудников — на 24%, а затраты на закупку сырья — почти на 20%. Резкий рост стоимости также обусловлен попытками сдерживания цен: в 2023 году масло подорожало на 3,5%, а стоимость продовольствия в общем увеличилась на 8,9%.

28 октября в Минсельхозе России заверили, что оптовые цены на масло снижаются из-за поставок из Индии и Ирана.

Ранее двое мужчин украли 25 пачек сливочного масла на фоне его подорожания и избили продавщицу.