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Скачок цен на сливочное масло связали с любовью россиян к мороженому

«Союзмолоко»: сливочное масло подорожало из-за роста потребления мороженого

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Рост производства и потребления мороженого в России привел к дефициту сливок, что спровоцировало скачок цен на сливочное масло, заявил генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов. Его слова приводит Ura.ru.

«Сейчас мы фиксируем прирост производства мороженого где-то на 24%. Это одна из причин, почему на рынке сливочного масла и сливок сложилась напряженная ситуация», — рассуждает эксперт.

Дополнительный спрос на сливки также создало производство сыров и продуктов для потребления в кафе и гостиницах, добавил Белов.

Стабилизировать цены на сливочное масло на российском рынке можно за счет увеличения импорта товара, отмечают экономисты. РФ уже договорилась о закупках продукции из Турции. Поставки начались с 27 октября.

Ранее был назван главный поставщик сливочного масла в Россию.

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