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Названо условие снижения цен на сливочное масло

Молочный союз: рост импорта сливочного масла стабилизирует цены на продукт

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Depositphotos

Сливочное масло начнет дешеветь в течение месяца, как только Россия договорится об увеличении импорта товара, уверен заместитель директора Союза предприятий молочной отрасли Александр Рыбин. Его слова приводит «Парламентская газета».

«Сейчас единственный выход — максимально открыть импорт, насытить рынок завозной продукцией. Это позволит разбавить сложившийся ассортимент, усилить конкуренцию и удовлетворить растущий спрос, что логичным образом повлияет и на цены», — комментирует эксперт.

При этом не стоит ожидать, что после принятых мер стоимость сливочного масла опустится до прежних значений, предупредил Рыбин. Этого не произойдет, как и не произошло с ценами на яйца, отметил он.

С 2023 года масло подорожало на порядка 70%. В «Союзмолоке» рассказали, что себестоимость производства продукта выросла по всей цепочке: от сырья до переработки.

Ранее стал известен главный поставщик сливочного масла в Россию.

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