Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги

Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

В соответствии с данными украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Одесской области Украины была объявлена в 22.04 по московскому времени.

1 ноября координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что по производству беспилотников в Одессе был нанесен удар. Он отметил, что до этого в цех «какой-то очень дорогой станок привезли, суперсовременный».

31 октября Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожному мосту через поселок Затока в Одесской области. Сооружение выступало одной из ключевых транспортных артерий в интересах украинской армии на южном участке фронта. По словам Лебедева, были зафиксированы мощная детонация и пожар со стороны моста, по которому из Румынии ежедневно привозят военную технику.

В четверг российские военные нанесли массированный ракетный удар по мосту через Днепровский лиман в Одесской области. Из Крыма были выпущены две баллистические ракеты «Искандер», еще восемь управляемых авиационных ракет запустили самолеты тактической авиации над акваторией Черного моря.

Ранее полковник Матвийчук увидел в ударе ВС РФ по мосту в Одессе предупреждение союзникам Украины.