ВС РФ нанесли удар по ключевой транспортной артерии на юге Украины

Российские военные нанесли массированный ракетный удар по мосту через Днепровский лиман в Одесской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-возудшные силы Украины.

Отмечается, что из Крыма были выпущены две баллистические ракеты «Искандер», еще восемь управляемых авиационных ракет запустили самолеты тактической авиации над акваторией Черного моря.

В ВВС Украины добавили, что две ракеты удалось перехватить.

Подъемный железнодорожно-автомобильный мост в Затоке Одесской области соединяет Одессу и Белгород-Днестровский. Его длина составляет 350 метров. Через него проходит автомобильное и железнодорожное сообщение Украины с Молдавией и Румынией.

30 октября сообщалось, что российские военные нанесли ракетный удар по личному составу и технике 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

В тот же день стало известно, что российский беспилотник «Князь Вандал Новгородский» вместе с группой спецназа уничтожил колонну Вооруженных сил Украины в Курской области.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.