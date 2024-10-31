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Медведев заявил, что нельзя допускать влияния иностранных спецслужб на мигрантов

Медведев: нужно исключить возможность влияния на мигрантов иностранных спецслужб

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Александр Кондратюк/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости исключить возможность влияния иностранных спецслужб на мигрантские общины в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, государственная политика в сфере миграции должна, прежде всего, отвечать интересам россиян, а не граждан иностранных государств.

До этого Медведев предупредил об опасности образования этнических анклавов в России, которые, по его мнению, могут создать почву для распространения экстремизма. По его словам, должно быть известно, кто и зачем прибыл.

В четверг, 31 октября, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал приоритеты миграционной политики России.

В сентябре Медведев предложил запретить мигрантам привозить в Россию свои семьи, если они приезжают только на сезонные работы.

Ранее эксперт рассказал, в каких сферах россияне смогут заменить мигрантов в течение пяти лет.

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