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Медведев предложил запретить мигрантам привозить свои семьи

Медведев предложил запретить сезонным мигрантам привозить свои семьи

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил запретить мигрантам привозить в Россию свои семьи, если они приезжают только на сезонные работы. Об этом пишет ТАСС.

«Мы не сможем отдельные тенденции там перебороть, но, что можно сделать: если человек приезжает к нам на сезонную работу — какого черта он тащит с собой свою семью?» — задался вопросом он.

По словам Медведева, ограничения на пребывание мигрантов должны касаться мигрантских семей и анклавов.

До этого Медведев заявлял, что мигранты должны жить в РФ только по правилам и законам России. Они должны чувствовать себя частью России, должны понимать российскую историю, владеть русским языком.

24 августа сообщалось, что Госдума рассмотрит инициативу о выдворении из РФ всех мигрантов с судимостью.

До этого Минобрнауки рекомендовали фиксировать на видео экзамен по русскому для мигрантов.

Ранее Медведев призвал не пускать в Россию выдворенных мигрантов-преступников.

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