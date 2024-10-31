Медведев раскрыл, чьим интересам должна отвечать миграционная политика России

Государственная политика в сфере миграции должна, прежде всего, отвечать интересам россиян, а не граждан иностранных государств. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

«Нужно будет охватить все ключевые направления государственной миграционной политики», — подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.

Он отметил, что в этом плане иностранные государства не должны быть в приоритете, сколь бы важны они ни были.

До этого Медведев предупредил об опасности образования этнических анклавов в России, которые, по его мнению, могут создать почву для распространения экстремизма. По его словам, должно быть известно, кто и зачем прибыл.

В четверг, 31 октября, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал приоритеты миграционной политики России.

Ранее в СПЧ предложили выдворять наркозависимых мигрантов.