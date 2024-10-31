Медведев рассказал о приоритетах миграционной политики России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о приоритетах миграционной политики РФ. Об этом он заявил на совещании Совбеза по государственной миграционной политике, кадры выступления опубликованы на странице Медведева во «ВКонтакте».

«Эта политика действительно должна отвечать интересам граждан нашей страны, а не каких-то чужих государств — каких-то иностранных государств или групп государств, сколь бы важны они для нас ни были», — сказал Медведев.

29 октября депутаты Государственной думы приняли сразу несколько законопроектов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. В частности, парламентарии согласились ужесточить наказание за организацию незаконной миграции. Теперь за преступления, связанные с подделкой документов и фиктивной постановкой иностранных граждан на учет, нарушителям будет грозить лишение свободы на срок до шести лет.

Кроме того, депутаты одобрили инициативу о признании отягчающим обстоятельством факта нелегального нахождения в России мигранта, совершившего то или иное преступление. Изменения будут внесены в статью 63 Уголовного кодекса.

Ранее в СПЧ предложили выдворять наркозависимых мигрантов.