Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев рассказал о приоритетах миграционной политики России

Медведев заявил, что миграционная политика должна отвечать интересам России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о приоритетах миграционной политики РФ. Об этом он заявил на совещании Совбеза по государственной миграционной политике, кадры выступления опубликованы на странице Медведева во «ВКонтакте».

«Эта политика действительно должна отвечать интересам граждан нашей страны, а не каких-то чужих государств — каких-то иностранных государств или групп государств, сколь бы важны они для нас ни были», — сказал Медведев.

29 октября депутаты Государственной думы приняли сразу несколько законопроектов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. В частности, парламентарии согласились ужесточить наказание за организацию незаконной миграции. Теперь за преступления, связанные с подделкой документов и фиктивной постановкой иностранных граждан на учет, нарушителям будет грозить лишение свободы на срок до шести лет.

Кроме того, депутаты одобрили инициативу о признании отягчающим обстоятельством факта нелегального нахождения в России мигранта, совершившего то или иное преступление. Изменения будут внесены в статью 63 Уголовного кодекса.

Ранее в СПЧ предложили выдворять наркозависимых мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами