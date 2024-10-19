Эксперт рассказал, в каких сферах россияне смогут заменить мигрантов в течение пяти лет

В ситуации массового оттока трудовых мигрантов, наиболее мигрантозависимые сферы будут остро нуждаться в работниках. На основе аналитики платформы эксперты выявили наиболее нуждающиеся в линейном персонале отрасли, рассказал «Газете.Ru» Андрей Кладов, эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис».

Так, в рейтинг наиболее нуждающихся отраслей в линейном персонале вошли: курьерские службы, производственный сектор, логистика, строительство.

В течение пяти лет курьерские службы, производства, логистика и строительство будут нуждаться в сотрудниках особенно остро из-за нарастающего кадрового голода, поэтому компаниям важно обеспечить конкурентные заработную плату на данных должностях.

«Эксперты выражают серьезные опасения по поводу этого процесса. Если миграционный отток продолжится, дефицит рабочей силы станет еще более серьезной проблемой. Для россиян условия труда на линейных позициях, например, в строительстве, зачастую оказываются неприемлемыми. По информации Национальной ассоциации инфраструктурных компаний, это может привести к трудностям во всех отраслях, зависящих от мигрантов — таких как строительство, службы доставки, сфера HoReCa, промышленность, транспорт и услуги», — сказал Кладов.

По мнению аналитиков Мигрант Сервис, чтобы привлечь россиян на дефицитные линейные должности, компании должны предоставлять высококонкурентные зарплаты.

«Для курьеров — в среднем — 110 тыс., максимально — 155 тыс. рублей. Производственным рабочим — в среднем — 118 тыс., максимально — 147 тыс. рублей. Водителям — в среднем — 100 тыс., максимально — 136 тыс. рублей. Строителям — в среднем — 90 тыс., максимально — 130 тыс. рублей», — отметил эксперт.

По мнению аналитиков Мигрант Сервис, долгосрочный дефицит линейного персонала в указанных выше отраслях к 2030 году может оказать негативное воздействие на экономику.

«Мы наблюдаем негативную динамику роста кадрового голода, на которую активно реагируют миграционные процессы. Однако, в долгосрочной перспективе Мигрант Сервис считает более эффективным решением создание и культивацию общенациональной платформы внутренней трудовой миграции. В частности, кадровый голод в Ленобласти легко можно заполнить безработицей Краснодарского края, если создать при поддержке государства систему гарантий работодателя при переезде сотрудника между регионами», — подытожил Кладов.

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