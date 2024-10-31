Медведев заявил, что образование этнических анклавов в РФ создает почву для экстремизма

Нужно препятствовать образованию этнических анклавов в России, создающих почву для распространения экстремизма. Об этом на совещании по государственной миграционной политике заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Отрывок заседания опубликован на странице Медведева во «ВКонтакте».

Бывший президент России отметил, что в стране должны точно знать, «кто и зачем прибыл, где он работает и живет, готов ли он интегрироваться в российское общество».

Газета «Известия», ссылаясь на общественно-экспертный доклад Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) под названием «Миграционная политика и национальные цели развития России», сообщила, что наркозависимым мигрантам запретят въезд в Россию в рамках новых ограничений для нелегальной миграции. Кроме этого, глава СПЧ Валерий Фадеев предложил ввести государственный стандарт медстраховки для работника-мигранта. Он подчеркнул, что обязанность заключения договоров добровольного медицинского страхования с каждым прибывающим в Россию на работу мигрантом должна быть возложена на работодателей.

Ранее в Госдуме одобрили конфискацию имущества за незаконную миграцию.