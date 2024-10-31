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Власти Запорожской области назвали число атаковавших Бердянск дронов ВСУ

Тицкий: ВСУ использовали 10 беспилотников при ударе по Бердянску

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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Бердянск с помощью 10 беспилотников, три из которых ударили по жилым домам. Об этом сообщил в заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий в своем Telegram-канале.

«Семь БПЛА повредили инфраструктуру бердянского филиала ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря», еще тремя атакован жилой район: многоквартирные дома и магазин цветов с последующим возгоранием», — написал он.

По словам Тицкого, пострадали три человека, сейчас они находятся в больнице. Специалисты оценивают нанесенный ущерб. Сотрудники коммунальных служб расчищают улицы Бердянска после атаки дронов. Власти поручили произвести остекление зданий и жилых помещений.

До этого губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что водоснабжение в Бердянске ограничено из-за остановки насосных станций после атаки беспилотников ВСУ.

Утром 31 октября стало известно о массированной атаке украинских дронов на порт в Бердянске. После этого в городе временно закрыли школы и детские сады. Власти призвали местных жителей оставаться дома и воздержаться от поездок на автомобиле из-за непрекращающихся попыток украинских военных атаковать жилые районы города и объекты инфраструктуры. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов подтвердил, что целью массированной атаки беспилотников ВСУ по Бердянску стали административные здания и морской порт.

Ранее стало известно, какие снаряды использовали ВСУ для атаки по Бердянску.

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