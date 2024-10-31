Мэрия Бердянска сообщила об атаке на порт

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали порт Бердянска. Об этом сообщила мэрия города в своем Telegram-канале.

Отмечается, что при отражении атаки работала система противовоздушной обороны. Сейчас на месте работают оперативные службы.

«Не пытайтесь снимать на камеру и выкладывать в интернет фотографии и видео работы ПВО — это может помочь врагу нанести еще удар по мирным жителям», — подчеркнули в администрации города.

До этого сообщалось, что власти Запорожской области планируют нарастить грузооборот Бердянского порта до 3,5 млн тонн в год.

Россия контролирует порт Бердянска с 27 февраля 2022 года. 30 сентября 2022 года Запорожская область была присоединена к России по итогам референдума, который проходил с 23 по 27 сентября 2022 года. 3 марта 2023 года административным центром региона стал город Мелитополь. Город Запорожье до сих пор контролируется украинскими властями.

Ранее сообщалось, что грузооборот морских портов РФ упал на 3,5% за 9 месяцев.