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Мэрия Бердянска сообщила об атаке на порт

Мэрия Бердянска предупредила жителей об атаке ВСУ местного порта

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РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали порт Бердянска. Об этом сообщила мэрия города в своем Telegram-канале.

Отмечается, что при отражении атаки работала система противовоздушной обороны. Сейчас на месте работают оперативные службы.

«Не пытайтесь снимать на камеру и выкладывать в интернет фотографии и видео работы ПВО — это может помочь врагу нанести еще удар по мирным жителям», — подчеркнули в администрации города.

До этого сообщалось, что власти Запорожской области планируют нарастить грузооборот Бердянского порта до 3,5 млн тонн в год.

Россия контролирует порт Бердянска с 27 февраля 2022 года. 30 сентября 2022 года Запорожская область была присоединена к России по итогам референдума, который проходил с 23 по 27 сентября 2022 года. 3 марта 2023 года административным центром региона стал город Мелитополь. Город Запорожье до сих пор контролируется украинскими властями.

Ранее сообщалось, что грузооборот морских портов РФ упал на 3,5% за 9 месяцев.

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