В Бердянске после атаки ВСУ остановились насосные станции

Водоснабжение в Бердянске Запорожской области ограничено из-за остановки наносных станций после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, передает ТАСС.

«В связи с обесточиванием станции первого подъема ограничено водоснабжение города», — сказал он.

В городе также остановлена насосная станция второго подъема и повысительные насосные по нагорной части города.

Утром 31 октября власти Бердянска сообщили о массированной атаке ВСУ на порт, в результате чего пострадали три человека. В городе продолжают работать системы ПВО.

После этого в Бердянске временно закрыли школы и детские сады.

Власти призвали местных жителей оставаться дома и воздержаться от поездок на автомобиле из-за непрекращающихся попыток ВСУ атаковать жилые районы города и объекты инфраструктуры.

Ранее в Бердянске произошел взрыв.