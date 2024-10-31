Стало известно о целях ударов ВСУ по Бердянску

Целью массированной атаки беспилотников ВСУ по Бердянску являются административные здания и морской порт. Об этом в Telegram-канале заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, ВСУ хотели атаковать органы местного самоуправления и социальной защиты.

Рогов отметил, что многие административные здания находятся в районах с плотной жилой застройкой или на первых этажах многоэтажек.

Утром 31 октября власти Бердянска сообщили об атаке ВСУ на порт. После этого в городе временно закрыли школы и детские сады.

Власти Бердянска призвали местных жителей оставаться дома и воздержаться от поездок на автомобиле из-за непрекращающихся попыток ВСУ атаковать жилые районы города и объекты инфраструктуры.

Ранее в Бердянске произошел теракт против бывшего судьи.