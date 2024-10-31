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Стало известно, какие снаряды использовали ВСУ для атаки по Бердянску

Губернатор Балицкий: ВСУ ударили по Бердянску снарядами с поражающими элементами

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Александр Кряжев/РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили для удара по Бердянску снаряды с обилием поражающих элементов.

По его словам, судя по характеру и количеству следов от осколков боеприпасов дронов, ВСУ использовали для удара по городской застройке снаряды с большим количеством поражающих элементов.

Утром 31 октября власти Бердянска сообщили об атаке ВСУ на порт. После этого в городе временно закрыли школы и детские сады. Власти Бердянска призвали местных жителей оставаться дома и воздержаться от поездок на автомобиле из-за непрекращающихся попыток ВСУ атаковать жилые районы города и объекты инфраструктуры. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов подтвердил, что целью массированной атаки беспилотников ВСУ по Бердянску являются административные здания и морской порт

Ранее в Бердянске подорвали автомобиль бывшего судьи.

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