Стало известно, какие снаряды использовали ВСУ для атаки по Бердянску

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили для удара по Бердянску снаряды с обилием поражающих элементов.

По его словам, судя по характеру и количеству следов от осколков боеприпасов дронов, ВСУ использовали для удара по городской застройке снаряды с большим количеством поражающих элементов.

Утром 31 октября власти Бердянска сообщили об атаке ВСУ на порт. После этого в городе временно закрыли школы и детские сады. Власти Бердянска призвали местных жителей оставаться дома и воздержаться от поездок на автомобиле из-за непрекращающихся попыток ВСУ атаковать жилые районы города и объекты инфраструктуры. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов подтвердил, что целью массированной атаки беспилотников ВСУ по Бердянску являются административные здания и морской порт

Ранее в Бердянске подорвали автомобиль бывшего судьи.