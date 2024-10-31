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Названа возможная причина взрыва в жилом доме в Черкесске

Предварительной причиной взрыва в жилом доме в Черкесске является утечка газа

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МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике

Утечка газа является предварительной причиной взрыва в жилом доме в Черкесске. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

«По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа. Эпицентр взрыва находился на пятом этаже», — сообщил источник.

31 октября произошел взрыв газа в жилом доме в Черкесске. Газ взорвался на верхних этажах дома. МЧС сообщило об эвакуации 50 жителей из здания.

На данный момент известно о девяти пострадавших, четверо из них госпитализированы. Еще двоих человек не удалось спасти.

Новость дополняется.

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