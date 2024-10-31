В Черкесске эвакуировали 50 человек после взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МЧС по Карачаево-Черкесской республике.

Из пострадавшего здания людей выводили спасатели. Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 67 человек и 22 единицы техники.

«Спасатели МЧС России ликвидируют последствия происшествия в КЧР. В городе Черкесске по улице Лободина в многоквартирном жилом доме произошла вспышка паров газовоздушной смеси. По предварительной информации, имеются разрушения на четвертом и пятом этаже», — сказано в сообщении ведомства.

Взрыв газа разрушил два этажа здания. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди.

Следственный комитет выехал на место происшествия. МЧС уточнило, что причиной стал всплеск паров газовоздушной смеси. Для ликвидации последствий задействованы 67 сотрудников и 22 единицы техники.

Ранее жительница Кирсанова рассказала, что ее муж выламывал двери из квартиры после взрыва газа.