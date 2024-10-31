Глава Карачаево-Черкесии рассказал о взрыве газа в Черкесске

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов рассказал подробности об инциденте со взрывом газа в жилом доме в Черкесске. Официальный комментарий он опубликовал в своем Telegram-канале.

Темрезов отметил, что из пострадавшего здания эвакуированы 50 человек. Он уточнил, что этих людей разместят в пункте временного размещения на базе школы-интерната имени Г. Д. Латоковой.

«Сейчас организован пассажирский транспорт для доставки людей. Они будут обеспечены всем необходимым», — отметил он.

Глава республики добавил, что взял ситуацию под личный контроль. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.

31 октября произошел взрыв газа в жилом доме в Черкесске. Газ взорвался на верхних этажах дома. МЧС сообщило об эвакуации жителей из здания.

На данный момент известно о девяти пострадавших, четверо из них госпитализированы. Еще двух человек не удалось спасти.

Ранее стало известно, что до трагедии хозяйка взорвавшейся в Черкесске квартиры кидалась мусором из окон и грозилась взрывом.