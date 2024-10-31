Взрыв газа произошел в жилом доме в Черкесске, есть пострадавший

В многоквартирном доме в городе Черкесске в Карачаево-Черкесии разрушились два этажа в результате взрыва газа, есть пострадавшие. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Взрыв произошел на верхних этажах дома.

По предварительной информации, один человек пострадал.

Как пишет Telegram-канал SHOT, взрыв произошло на уровне 4-5 этажа в пятиэтажном доме около 6:00 мск. Разрушена часть кровли, пострадали несколько квартир. Из здания эвакуировались более 50 человек.

На месте происшествия ожидают приезда экстренных служб. Официальной информации пока не было.

23 октября газ взорвался в квартире на третьем этаже жилого пятиэтажного дома в городе Сухой Лог Свердловской области. В результате инцидента оказались повреждены окна в подъезде и двух квартирах. Возгорания не произошло.

Ранее разрушенный из-за взрыва газа дом в Тамбовской области засняли на видео.