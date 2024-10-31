Число жертв взрыва газа в Черкесске выросло до двух человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.

Перед этим сообщалось, что число пострадавших при взрыве выросло до девяти человек. Из них госпитализированы четверо.

31 октября произошел взрыв газа в жилом доме в Черкесске. Газ взорвался на верхних этажах дома. МЧС сообщило об эвакуации 50 человек из здания. Они будут заселены в пункты временного размещения.

При взрыве газа в Черкесске были разрушены два верхних этажа в двух подъездах пятиэтажного жилого дома.

Сейчас спасатели проводят осмотр конструкций здания, а территорию вокруг здания оцепили. На место прибыли кареты скорой помощи и полицейские.

Ранее стало известно, что у хозяйки взорвавшейся в Черкесске квартиры были признаки психрасстройства.