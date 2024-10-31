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На место взрыва в жилом доме в Черкесске выехали следователи

СК заявил, что на место взрыва газа в жилом доме в Черкесске выехали следователи

На место взрыва газа в жилом доме в Черкесске выехали следователи. Об этом сообщило управление Следственного комитета в Карачаево-Черкесской республике в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром в многоквартирном жилом доме по улице Лободина города Черкесска произошел хлопок, предположительно, бытового газа с последующим обрушением верхних этажей», — описали произошедшее следователи.

Сейчас они заняты установлением точных обстоятельств произошедшего и уточняют число пострадавших.

31 октября произошел взрыв газа в жилом доме в Черкесске, есть пострадавшие. Газ взорвался на верхних этажах дома. МЧС сообщило об эвакуации 50 человек из здания.

23 октября газ взорвался в квартире на третьем этаже жилого пятиэтажного дома в городе Сухой Лог Свердловской области. В результате инцидента оказались повреждены окна в подъезде и двух квартирах. Возгорания не произошло.

Ранее жительница Кирсанова рассказала, что ее муж выламывал двери из квартиры после взрыва газа.

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