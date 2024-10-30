Стали известны результаты анализа крови петербуржца, атаковавшего людей в «Окее»

Специалисты не нашли наркотических веществ в крови мужчины, напавшего на покупателей в гипермаркете «Окей» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета KP.RU со ссылкой на источник.

«Подробный анализ крови безумца <...> показал отсутствие наркотических веществ», — говорится в материале.

25 октября посетитель гипермаркета «Окей» в Московском районе Санкт-Петербурга с ножом напал на других покупателей, ранив нескольких человек. В результате его скрутили находившиеся в магазине люди вместе с охранниками, использовав для этого подвернувшиеся под руку стремянку и тележку для продуктов. Прибывшим на место сотрудникам Росгвардии оставалось только задержать злоумышленника.

После атаки пяти пострадавшим понадобилась госпитализация. Самого нападавшего также доставили в медицинское учреждение с ушибами.

Как писал Telegram-канал SHOT, нарушителем общественного порядка оказался 44-летний Юрий Артемьев. Журналисты выяснили, что мужчина работал в спортивной детско-юношеской школе по фехтованию «Спартак». На допросе гражданин признался, что ненавидит людей. Именно это чувство побудило его совершить преступление.

Ранее в одном из магазинов в Челябинске мужчина ударил незнакомца ножом в шею из-за ссоры.