Во время поножовщины в петербургском «Окей» пострадали шесть человек

МВД РФ по г. Санкт-Петербургу

В Петербурге в результате нападения с ножом в гипермаркете «Окей» на проспекте Космонавтов госпитализировали шесть человек, в том числе виновника. Об этом сообщили в городском комздраве.

Четверо пострадавших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, рассказали чиновники.

«Сам нападавший также доставлен в медицинское учреждение. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Лечение пострадавших находится под контролем комздрава», — сообщили в комитете.

Нападавшим оказался 44-летний Юрий Артемьев. Он работал в спортивной детско-юношеской школе по фехтованию «Спартак», он также профессионально занимается фехтованием.

Как сообщает Telegram-канал 112, по одной из версий, подозреваемый был под воздействием наркотиков. На данный момент правоохранители проверяют эту версию. Известно, что подозреваемый ранил людей двумя кухонными ножами.

Ранее появились первые кадры у супермаркета после поножовщины в Петербурге.