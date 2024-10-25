В Петербурге произошла поножовщина в супермаркете

В Санкт-Петербурге неизвестный набросился с ножом на покупателей гипермаркета «Окей» в Московском районе, четыре человека ранены. Об этом сообщает «Фонтанка».

Очевидцы сообщают, что на месте происшествия работает полиция. Гипермаркет сейчас закрыт. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

До этого в Новосибирске шестеро в масках с ножом и перцовым баллончиком набросились на курьера. Инцидент произошел в Горском микрорайоне во дворе одного из жилых домов. Курьер подошел к двери подъезда, а затем на него набросилась группа неизвестных в масках. Злоумышленники распылили в сторону мужчины перцовый баллончик, а затем «начали тыкать в него ножом».

Также в Стерлитамаке мужчина с ножом набросился на полицейских и ранил одного из них. Инцидент случился в одном из торговых центров, дебошир забрался на крышу здания и напал с ножом на стражей порядка.

Ранее в Красноярске мужчина изрезал ножом бывшую сожительницу и ее дочь.