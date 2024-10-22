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Челябинец ударил незнакомца ножом в шею из-за ссоры в магазине

В Челябинске мужчину задержали на нападение на незнакомца с ножом в магазине

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СУ СК России по Челябинской области

Жителя Челябинска подозревают в том, что он напал с ножом на незнакомого человека. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в магазине на Челябинской улице. Между двумя посетителями произошел конфликт, причина которого не указана. Во время ссоры один из участников ударил ножом 36-летнего оппонента в шею.

Приехавшие на место медики спасти пострадавшего не смогли. В отношении россиянина возбудили уголовное дело.

«В настоящее время судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – поделились в ведомстве.

Сейчас специалисты СК РФ проводят все необходимые мероприятия, которые помогут найти доказательства.

Известно, что ранее мужчина уже был судим, статья не уточняется.

До этого в Подмосковье 15-летний подросток напал с ножом на 47-летнюю соседку. В день инцидента они с молодым человеком выпивали, но в какой-то момент между ними возникла ссора. В результате женщина оказалась в реанимации.

Ранее в Чувашии подросток напал с ножом на сожителя матери.

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