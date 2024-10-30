В Железногорске Курской области перекрыли улицу для ликвидации обломков дрона

В городе Железногорске Курской области перекрыли часть центральной улицы Ленина для ликвидации обломков беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

«В связи с ликвидацией обломков украинских БПЛА временно перекрыта улица Ленина от перекрестка с улицей Гагарина до улицы Комарова», — предупредили в администрации.

Власти отметили, что ситуация находится под контролем. Горожан призвали сохранять спокойствие и заранее выбирать пути объезда.

30 октября сообщалось, что Украина атаковала беспилотником Железногорск в Курской области.

С 6 августа российские военнослужащие ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.