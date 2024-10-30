ВСУ атаковали город в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотным летательным аппаратом город Железногорск в Курской области. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что атака привела к пожару во дворе одного из жилых домов. Повреждены фасад многоэтажного здания, детская площадка и несколько машин. По предварительным данным, люди не пострадали.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.