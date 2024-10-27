Стало известно, кому принадлежит упавший на Ставрополье Ан-2

Упавший недалеко от станицы Суворовская в Ставропольском крае самолет Ан-2 с пятью людьми на борту принадлежит компании «Авиахим-Юг». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, компания выполняет перевозки воздушным пассажирским транспортом, которые осуществляются не по расписанию. В прошлом году выручка «Авиахим-Юг» составила 30 млн руб.

Накануне вечером вертолет санавиации Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу у деревни Белеенки в Кировской области. На борту находились пилот, врач и два фельдшера, все они не выжили. После падения вертолета на месте происшествия возник пожар, его потушили сотрудники экстренных служб. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Пять дней назад вертолет санавиации аварийно сел в Нижегородской области. На борту находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет на землю и предотвратить серьезную аварию, однако один из пилотов повредил ногу. По предварительной информации, причиной жесткой посадки стали проблемы технического характера.

Ранее выживший в Охотском море россиянин рассказал, как вертолеты пролетали мимо него.