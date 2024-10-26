Появились кадры с места крушения вертолета санавиации в Кировской области

МЧС опубликовало в своем Telegram-канале кадры с места крушения вертолета санавиации в Кировской области.

На фото можно увидеть части упавшего в лесу вертолета Ми-2, от которых поднимается дым.

Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в лесу у деревни Белеенки. На борту находились пилот, врач и два фельдшера, все они не выжили. После падения вертолета на месте происшествия возник пожар, его потушили сотрудники экстренных служб.

Четыре дня назад вертолет санавиации аварийно сел в Нижегородской области. На борту находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет на землю и предотвратить серьезную аварию, однако один из пилотов повредил ногу. По предварительной информации, причиной жесткой посадки стали проблемы технического характера.

Ранее выживший в Охотском море россиянин рассказал, как вертолеты пролетали мимо него.