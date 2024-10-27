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Следствие устанавливает обстоятельства жесткой посадки самолета в Ставрополье

СК устанавливает обстоятельства жесткой посадки Ан-2 в Ставропольском крае

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wikimedia.org

Следствие устанавливает обстоятельства жесткой посадки самолета Ан-2 в Ставропольском крае. Об этом говорится в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«27 октября 2024 года самолет Ан-2 с людьми на борту совершил жесткую посадку в Ставропольском крае. Информация по пострадавшим уточняется. По данному факту Минераловодским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка. Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.

О жесткой посадке днем 27 октября сообщил Telegram-канал 112.

При вынужденной посадке самолета Ан-2 в Ставропольском крае никто не пострадал, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

При этом SHOT пишет, что из пяти находившихся на борту человек пострадал один. По данным Telegram-канала, аварийная посадка произошла поблизости от станицы Суворовской.

Ранее МЧС опубликовало кадры с места крушения Ми-2 в Кировской области.

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