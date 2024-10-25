Закон о повышении МРОТ направлен на подпись Путину

Президенту РФ Владимиру Путину направлен на подпись закон, по которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2025 году составит 22 440 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на карточку законопроекта в Системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

В публикации напомнили, что в 2024 году МРОТ составляет на 16,6% меньше — 19 242 рубля. До этого Путин отмечал, что МРОТ должен достичь не менее 35 тыс. рублей через шесть лет — к 2030 году.

В среду, 24 октября, Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда с 1 января 2025 года.

21 октября кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин напомнил, что МРОТ в 2024 году вырос на 18,47%, по сравнению с 16 242 рублями в 2023 году. По его словам, с учетом вышеприведенных цифр можно сделать вывод об увеличении реальной покупательской способности россиян с небольшими доходами.

Ранее эксперты объяснили, что изменит повышение МРОТ до 30 тысяч рублей.