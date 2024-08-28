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Эксперты объяснили, что изменит повышение МРОТ до 30 тыс. рублей

Экономист Ведута: повышение МРОТ до 30 тыс. рублей съест инфляция

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В Госдуме предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей со следующего года. Однако проблема кроется в том, что показатель МРОТ никак не влияет на темпы производства, и если его повышать искусственно, не развивая экономику, то всю прибавку «съест» инфляция. Таким образом, в жизни россиян такой шаг ничего не изменит, объяснила экономист Елена Ведута Общественной Службе Новостей.

Для повышения состоятельности граждан, нужно работать над ростом их реальных доходов, а подобные предложения – это примитивные методы, считает эксперт. Параллельно с плавным ростом МРОТ следует наращивать производство.

«Инфляция будет и съест всю эту добавку к МРОТ. Это означает новый виток инфляции. А если учесть, что при этом [глава Центробанка Эльвира] Набиуллина старается держать высокопроцентную ставку, наши предприятия будут продолжать банкротиться, а семьи со своими доходами не будут успевать за этими проблемами», — объяснила экономист.

Высокая ставка мешает развитию экономики, которая, по сути, сегодня находится «в западне» считает Ведута. Решить эти вопросы можно только с помощью четкого плана того, в каком направлении и какими шагами нужно двигаться, в противном случае россияне «продолжат кататься по волнам инфляции», заключила эксперт.

Напомним, депутат ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроект о повышении МРОТ до 30 тыс. рублей в месяц. Они подчеркивают, что низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов, снижает совокупный спрос и не стимулирует работодателей внедрять новые технологии и справедливые системы оплаты труда, а также сдерживает рост производительности и ВВП страны.

Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб раскритиковала эту идею, подчеркнув, что МРОТ должен расти поэтапно.

Ранее аналитики оценили возможность повышения МРОТ до 30 тысяч рублей.

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