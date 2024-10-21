Экономист перечислил регионы с наибольшим ростом уровня доходов населения

Наибольший рост доходов зафиксирован в Калмыкии и на Чукотке. Об этом заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он отметил, что покупательная способность россиян изменилась под влиянием двух ключевых факторов: уровня доходов и инфляции. Он пояснил, что за первые восемь месяцев 2024 года инфляция достигла 5,27%. В 2023 году она была 7,42%. Такого же уровня, по его прогнозам, она достигнет и к концу года.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2024 году вырос на 18,47%, достигнув 19 242 рублей по сравнению с 16 242 рублями в 2023 году. В 2025 году МРОТ вырастет до 22 440 рублей, что на 16,6% больше текущего уровня, опережая инфляцию более чем в два раза, подчеркнул экономист. По его словам, с учетом вышеприведенных цифр можно сделать вывод об увеличении реальной покупательской способности россиян с небольшими доходами.

«Если рассматривать общие показатели доходов, то в 2023 году реальные доходы россиян выросли на 5,6%, в 2022 году — на 4%. В 2024 году за первые шесть месяцев рост доходов составил 7,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольший рост был зафиксирован в ряде регионов: Республика Калмыкия (+24,1%), Чукотский автономный округ (+12,4%), Республика Адыгея (+11,8%), Курганская область (+11,3%), Белгородская область (+10,3%), Свердловская область (+10,3%), Республика Татарстан (+10,2%) и Тамбовская область (+10,0%)», — уточнил Балынин.

Он добавил, что несмотря на общий рост доходов и стабилизацию инфляции, ситуация в регионах остается неоднородной. Экономист объяснил это различиями в уровне поддержки населения и экономической активности.

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