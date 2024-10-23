Совфед одобрил повышение МРОТ с 2025 года

Совет Федерации на заседании 23 октября одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года с 19 242 рублей до 22 440 рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости.

Со следующего года заработная плата увеличится у 4,2 миллиона работников по всей России, уточнила член социального комитета верхней палаты парламента Наталия Косихина.

Законопроект об увеличении МРОТ был принят Госдумой в первом чтении 17 октября. Документ предполагает, что соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%. По данным Росстата, в 2023 году показатель составил 46 751 рубль.

В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля. Минимальный размер оплаты труда рассчитывается в размере 42 % от величины медианной заработной платы (срединная зарплата, при которой 50% работников получает больше этой суммы, а другие 50% – меньше ее) по стране за прошлый год, с учетом коэффициента дифференциации по каждому региону.

Ранее эксперты объяснили, что изменит повышение МРОТ до 30 тысяч рублей.