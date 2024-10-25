Суд арестовал еще одного фигуранта дела замглавы Минэнерго

Руководитель кузбасского филиала федерального учреждения по реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт (ФГБУ «ГУРШ») Асельдир Раджабов арестован решением Никулинского суда Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Сторона защиты настаивала на домашнем аресте по состоянию здоровья, но ее доводы были отклонены, так как имеющиеся у Раджабова заболевания не входят в перечень препятствующих нахождению в СИЗО.

Раджабов — один из фигурантов дела о мошенничестве, по которому проходят действующий и бывший замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников и Анатолий Яновский. В пятницу суд отправил первого под домашний арест, второго — под стражу. Кроме того, была арестована замдиректора ФГБУ «ГУРШ» Наталья Конева.

Следователи полагают, что при ликвидации угольных шахт в Кузбассе пропали бюджетные деньги — 76 млн рублей. Подробнее об этом деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что по делу о ликвидации нерентабельных шахт ФСБ и МВД провели более 50 обысков.