Арестован новый фигурант дела замглавы Минэнерго

Никулинский районный суд Москвы арестовал до 24 декабря замдиректора ФГБУ «ГУРШ» Наталью Коневу, одну из фигуранток дела замглавы Минэнерго Сергея Мочальникова. Об этом сообщает ТАСС.

Защита просила избрать более мягкую меру пресечения, ссылаясь на заслуги Коневой, среди которых награды «Трудовая слава» первой, второй и третьей степени, а также грамота от министра энергетики.

Конева — один из фигурантов дела о мошенничестве, по которому проходят действующий и бывший замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников и Анатолий Яновский. В пятницу суд отправил первого под домашний арест, второго — под стражу.

В МВД сообщали, что оперативники выявили возможную причастность Мочальникова и должностных лиц из числа руководящего состава Минэнерго к хищениям бюджетных денег в особо крупном размере.

Ранее арестовали первого замначальника метро Москвы.