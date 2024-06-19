Десятки обысков прошли по делу нерентабельных шахт в разных регионах РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и министерства внутренних дел (МВД) провели более 50 следственных мероприятий по уголовному делу о хищении средств через госучреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Утром 18 июня несколько десятков групп оперативников одновременно начали следственные действия в Москве, Московской области, Ростовской, Кемеровской и Калининградской областях, а также в Пермском крае.

Дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) касается незаконных действий пока не установленных должностных лиц ГУРШ и нескольких связанных с этим подведомственным предприятием Минэнерго подрядчиков.

Заявителем является Минэнерго. Его специалисты вместе с Федеральной налоговой службой (ФНС) выяснили, что почти все контракты ГУРШ в 2014-2023 годах на 7 млрд руб. получили только четыре компании — «Сибстройинвест», «Шахтастрой», «Транспортник», и «Промстрой». На допрос был вызван гендиректор ГУРШ Андрей Моисеенков.

По версии следствия, ведомство перечислило подрядчикам крупные суммы денег, но не проконтролировало ход работ. Позднее выяснилось, что здания и фундаменты не были снесены, а на берегах рек остался мусор.

Кроме того, некачественная вода из шахт попадала в реки. Вода в шахтах взаимодействовала с горными породами, богатыми сульфидной серой, что окисляло воду и повышало концентрацию микроэлементов: железа, марганца, бериллия и алюминия. Акватория реки Усьва и ее берега оказались сильно загрязнены.

17 июня Советский суд Липецка продлил срок содержания под стражей бывшего главы департамента административной работы Минсельхоза РФ Олега Донских до 15 сентября. Он скрывался от следствия 12 лет и находился в международном розыске по делу о хищении более двух миллиардов рублей.

Ранее ФСБ и МВД вскрыли крупное хищение из соцвыплат по поддельным документам Евросоюза (ЕС).