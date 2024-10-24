Пропали миллионы, сдали подельники. За что задержали бывшего замминистра Яновского В Москве задержали экс-замминистра энергетики Яновского из-за махинаций в Кузбассе

В столице задержали экс-замминистра энергетики Анатолия Яновского по подозрению в мошенничестве — при ликвидации угольных шахт в Кузбассе пропали бюджетные деньги — 76 млн рублей. Ранее фигуранты дела о махинациях в угольной отрасли дали показания на подозреваемого. Следователи проводят обыски в поисках документов, которые могут доказать причастность бывшего чиновника к преступлению. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Москве задержали бывшего заместителя министра энергетики РФ Анатолия Яновского, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Экс-чиновника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

«Анатолий Яновский доставлен на допрос к следователям в рамках расследования дела о мошенничестве. По итогам допроса будет решаться вопрос о мере его пресечения», — сказал источник ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что над уголовным делом работает МВД РФ. Задержание Яновского связано с хищениями бюджетных средств во время работы в министерстве энергетики. Сейчас в домах подозреваемого идут обыски. Следователи ищут документы, которые могут иметь ценную информацию.

Издание «Коммерсантъ» выяснило,

что фигуранты дела о махинациях в угольной отрасли дали показания на Яновского, что стало поводом для его задержания.

После допроса сотрудники правоохранительных органов примут решение о предъявлении обвинения бывшему чиновнику.

Махинации в Кузбассе

Telegram-канал SHOT пишет, что дело Яновского связно с хищением бюджетных денег во время ликвидации угольных шахт в Кузбассе. В период с 2018 по 2023 год в регионе должны были избавиться от неперспективных и убыточных шахт и разрезов, для выполнения работ заключили государственные контракты. Однако задачи выполнили лишь частично, при этом с нарушениями, что привело к ухудшению экологии.

По версии следствия, ответственные за ликвидацию лица расхищали бюджетные деньги — пропало более 76 млн рублей. Яновский мог быть знаком с мошеннической схемой, поскольку в то время он занимал должность замминистра энергетики.

Летом сотрудники правоохранительных органов задержали директора Государственного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ФБГУ ГУРШ — находилось в подчинении Минэнерго. — «Газета.Ru») Андрея Моисеенкова и владельца компаний, которые отвечали за выполнение работ, Роберта Шагиняна. По данным Telegram-канала, эти обвиняемые и дали показания против Яновского.

Богатая жена

SHOT сообщает, что официально Яновский зарабатывал около 8 млн рублей в год, а вот его супруга — 67–88 млн рублей. В 2021 году Яновский перестал быть чиновником, поэтому последний раз он декларировал свое имущество в 2020-м. Согласно данным на тот год, у семьи был дом площадью 1,3 тыс. кв. м с земельным участком площадью 6,5 тыс. кв. м в Воскресенском и квартира площадью 186 кв. м.

Жена Яновского владела автомобилем BMW X4, сейчас она ездит на Mercedes-Benz ML 300. В 2019 году у нее в собственности было 11 квартир.

В 2022 году семья купила участок площадью около тысячи квадратных метров в коттеджном поселке «Белый берег» в Раменском городском округе.

Анатолий Яновский родился 22 февраля 1957 года в Москве. Он отучился в Московском горном институте по специальности «технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых».

Яновский начал карьеру с работы в Институте горного дела имени А. А. Скочинского. В 1993 году он стал заместителем генерального директора государственного предприятия «Российская угольная компания». Через пять лет он перешел в министерство топлива и энергетики РФ, где проработал более 20 лет.

Яновский занимал пост заместителя министра энергетики РФ с 2008 по 2021 год. После он работал помощником руководителя администрации президента РФ, а сейчас занимает пост первого вице-президента, члена президиума Академии горных наук.

Яновский — доктор экономических наук, кандидат технических наук, автор более ста научных работ. В 2000 году он стал лауреатом премии правительства за создание системы мониторинга энергетической и экономической безопасности регионов. Яновского наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, орденами Дружбы и Почета.