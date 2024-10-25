Замглавы Минэнерго отправили под домашний арест

Никулинский районный суд города Москвы отправил заместителя министра энергетики России Сергея Мочальникова под домашний арест по делу о мошенничестве и злоупотреблением должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Также судья на период домашнего ареста установил Мочальникову определенные запреты и ограничения.

Официальный представитель МВД Ирина Волк уточняла, что оперативники выявили возможную причастность Мочальникова и должностных лиц из числа руководящего состава Минэнерго к хищениям бюджетных денег в особо крупном размере.

В конце июня 2024 года двоим участникам схемы предъявили обвинения и заключили под стражу.

Замминистра изначально допрашивали накануне после того, как задержали его коллегу, экс-замглаву Минэнерго РФ Анатолия Яновского. Как известно из материалов «Ъ», задержание второго связано с делом директора подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов Андрея Моисеенкова.

Ранее стало известно о том, что Яновского задержали из-за доноса его подельников.