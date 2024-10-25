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ФСБ показала презентацию Чубайсом планшета по делу «Пластик Лоджик»

ФСБ напомнила о презентации Чубайсом пластикового планшета в видео про хищение

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Григорий Сысоев/РИА Новости

ФСБ России вспомнила о презентации пластикового планшета, проведенной экс-руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом, в контексте расследования о хищении 13 млрд рублей, в котором замешан бывший генеральный директор «Пластик Лоджик», Борис Галкин. Об этом пишет РИА Новости.

В начале видео показаны архивные записи, где Чубайс демонстрирует гибкий планшет, созданный для российских школьников. Далее в ролике сотрудники правоохранительных органов приводят Галкина в зал суда в наручниках и помещают в специальный «аквариум».

В конце августа Мещанский суд Москвы сообщил о том, что был арестован Борис Галкин, генеральный директор предприятия «Пластик Лоджик» (дочерняя организация «Роснано»), по обвинению в растрате. По данным ФСБ, Галкин причастен к похищению 13 млрд рублей, выделенных «Роснано» на создание пластиковых дисплеев и других устройств.

Чубайс уехал из РФ после начала СВО — по словам Путина, он «удрал» и стал «Моше Израилевичем». В Израиле он открыл научный центр, который будет анализировать будущее России. В Госдуме его уже назвали антироссийским. На днях председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию.

Ранее депутат Госдумы Хамзаев потребовал признать Чубайса иноагентом, потому что тот вывел деньги из России и спонсирует «сомнительные центры» в Израиле.

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