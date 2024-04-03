Названа предполагаемая причина стрельбы, произошедшей в финской школе

Ученик 6-го класса, устроивший стрельбу в финской школе, оказался жертвой буллинга. Об этом сообщает Yle.

Накануне подозреваемого задержали в Хельсинки, в ходе допроса он признался в содеянном. Мотив преступления напрямую связан с пережитой им школьной травлей, утверждает источник. Сейчас полиция выясняет, как огнестрельное оружие, принадлежащее близкому родственнику 12-летнего стрелка, попало к нему в руки. Виновник вооруженного нападения, как сообщается, избежит тюремного заключения ввиду своего возраста.

Стрельба в школе Виертола в финском городе Вантаа произошла 2 апреля, правоохранителей вызвали на место происшествия в 09:08 по местному времени (совпадает с московским). Местных жителей попросили не приезжать в район учебного заведения, а также постараться не выходить из дома. Две пострадавшие во время стрельбы девочки продолжают находиться под наблюдением врачей, раненого 12-летнего мальчика спасти не удалось.

Ранее в Ижевске полиция возбудила дело, прочитав дневник девочки, мечтавшей устроить стрельбу в школе.